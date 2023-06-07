Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Между 1806 и 1813
Муж: Василий Климентьев
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Климентьев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Климентьев
Смерть
Неизвестно
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)