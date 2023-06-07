Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Между 1806 и 1813

Муж: Василий Климентьев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Климентьев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Климентьев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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