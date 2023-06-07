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Анастасия
Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий
Мать
Матрена
Около 1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец:
Василий
Мать:
Матрена
Смерть
Неизвестно
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