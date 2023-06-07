Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Василий

Мать: Матрена

Смерть
Неизвестно