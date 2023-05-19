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Иван Фролов

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

1724 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Фрол Игнатов

Мать: Ксения Авдеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Аграфена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Фалалей Иванов

Мать ребёнка: Аграфена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Соломонида Иванова

Мать ребёнка: Аграфена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Смерть
После 1816
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)