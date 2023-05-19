Иван Фролов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Фрол Игнатов
Мать: Ксения Авдеева
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Фалалей Иванов
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Соломонида Иванова
Мать ребёнка: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Смерть
После 1816
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)