Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Фролов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Фалалей Иванов
Отец ребёнка: Иван Фролов
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Соломонида Иванова
Отец ребёнка: Иван Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фролов
Смерть
После 1816
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)