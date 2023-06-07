Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1798 г.р.

Добавил:

НМ
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Место
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Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Фролов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Фалалей Иванов

Отец ребёнка: Иван Фролов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Соломонида Иванова

Отец ребёнка: Иван Фролов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фролов

Смерть
После 1816
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)