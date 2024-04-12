Ксения Авдеева
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Фекла Фролова
Отец ребёнка: Фрол Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Иван Фролов
Отец ребёнка: Фрол Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Тимофей Фролов
Отец ребёнка: Фрол Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Иев Фролов
Отец ребёнка: Фрол Игнатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Фролова
Отец ребёнка: Фрол Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Игнатов
Смерть
После 1763
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)