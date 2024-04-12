Ксения Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Авдеева

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Около 1749 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Фекла Фролова

Отец ребёнка: Фрол Игнатов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Иван Фролов

Отец ребёнка: Фрол Игнатов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Тимофей Фролов

Отец ребёнка: Фрол Игнатов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Иев Фролов

Отец ребёнка: Фрол Игнатов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фролова

Отец ребёнка: Фрол Игнатов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Игнатов

Смерть
После 1763
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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