Иев Фролов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Фрол Игнатов
Мать: Ксения Авдеева
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Анос Иевлев
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Феодосия Иевлева
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Пелагея Иевлева
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Смерть
1812
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)