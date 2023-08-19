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Иев Фролов

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

1724 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1802 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Фрол Игнатов

Мать: Ксения Авдеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Анос Иевлев

Мать ребёнка: Матрена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Феодосия Иевлева

Мать ребёнка: Матрена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Пелагея Иевлева

Мать ребёнка: Матрена

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Смерть
1812
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)
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