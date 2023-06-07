Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1798 г.р.
Около 1802 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Анос Иевлев

Отец ребёнка: Иев Фролов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Феодосия Иевлева

Отец ребёнка: Иев Фролов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Пелагея Иевлева

Отец ребёнка: Иев Фролов

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иев Фролов

Смерть
Неизвестно
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)