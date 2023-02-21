Аксаков Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1817
Сын: Аксаков Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Аксакова Ольга Семеновна
Ново-Аксаково, Бугусланский район, Оренбургская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
08.10.1823
Мать ребёнка: Аксакова Ольга Семеновна
Надеждино (Куроедово), Белебеевский уезд, Башкортостан (Башкирия, Уфимская губерния), Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксакова Ольга Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
русский писатель, чиновник и общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист,
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва