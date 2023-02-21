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Аксаков Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксаков Тимофей Степанович

Мать: Аксакова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.1817

Сын: Аксаков Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Аксакова Ольга Семеновна

Ново-Аксаково, Бугусланский район, Оренбургская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
08.10.1823

Сын: Аксаков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Аксакова Ольга Семеновна

Надеждино (Куроедово), Белебеевский уезд, Башкортостан (Башкирия, Уфимская губерния), Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксакова Ольга Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
русский писатель, чиновник и общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист,
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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