Аксакова (Заплатина) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксакова (Заплатина) Ольга Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1817

Сын: Аксаков Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Аксаков Сергей Тимофеевич

Ново-Аксаково, Бугусланский район, Оренбургская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
08.10.1823

Сын: Аксаков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Аксаков Сергей Тимофеевич

Надеждино (Куроедово), Белебеевский уезд, Башкортостан (Башкирия, Уфимская губерния), Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксаков Сергей Тимофеевич

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