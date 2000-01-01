Аксакова (Заплатина) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1817
Сын: Аксаков Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Аксаков Сергей Тимофеевич
Ново-Аксаково, Бугусланский район, Оренбургская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
08.10.1823
Отец ребёнка: Аксаков Сергей Тимофеевич
Надеждино (Куроедово), Белебеевский уезд, Башкортостан (Башкирия, Уфимская губерния), Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно