Аксаков Иван Сергеевич
Место рожденияНадеждино (Куроедово), Белебеевский уезд, Башкортостан (Башкирия, Уфимская губерния), Russia (Россия)
Дата рождения08.10.1823
Дата смерти08.02.1886
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1823
Надеждино (Куроедово), Белебеевский уезд, Башкортостан (Башкирия, Уфимская губерния), Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксакова Анна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Русский публицист, поэт, общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения
Смерть
08.02.1886
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Троице-Сергиева Лавра, Сергиев Посад, Московская область, Russia (Россия)