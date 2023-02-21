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Аксаков Иван Сергеевич

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Место рождения

Надеждино (Куроедово), Белебеевский уезд, Башкортостан (Башкирия, Уфимская губерния), Russia (Россия)

Дата рождения

08.10.1823

Дата смерти

08.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1823

Отец: Аксаков Сергей Тимофеевич

Мать: Аксакова Ольга Семеновна

Надеждино (Куроедово), Белебеевский уезд, Башкортостан (Башкирия, Уфимская губерния), Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксакова Анна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Русский публицист, поэт, общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения
Смерть
08.02.1886
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Троице-Сергиева Лавра, Сергиев Посад, Московская область, Russia (Россия)
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