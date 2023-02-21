Аксаков Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1759
Дата смерти26.12.1837
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1759
Рождение ребёнка
18.03.1799
Дочь: Воейкова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Аксакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксаков Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Аксакова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
1788, Прокурор Уфимского верхнего земского суда
Смерть
26.12.1837