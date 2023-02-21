Аксаков Тимофей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксаков Тимофей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1759

Дата смерти

26.12.1837

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1759

Отец: Аксаков Степан Михайлович

Мать: Аксакова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1799

Дочь: Воейкова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Аксакова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Аксакова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
1788, Прокурор Уфимского верхнего земского суда
Смерть
26.12.1837
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