Аксакова (Зубова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксакова (Зубова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1769

Дата смерти

25.10.1833

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1799

Дочь: Воейкова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович

Смерть
25.10.1833
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