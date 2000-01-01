Аксакова (Зубова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1769
Дата смерти25.10.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1799
Дочь: Воейкова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксаков Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович
Смерть
25.10.1833