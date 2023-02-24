Филипп Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: (Полат) Павлов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея Филиппова
Мать ребёнка: Федосья Татьяна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Филиппова
Мать ребёнка: Федосья Татьяна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дементий Филиппов
Мать ребёнка: Федосья Татьяна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Флор Филиппов
Мать ребёнка: Федосья Татьяна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Герасим Филиппов
Мать ребёнка: Федосья Татьяна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акулина Филиппова
Мать ребёнка: Федосья Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Татьяна
Смерть
1814