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Филипп Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: (Полат) Павлов

Мать: Из Д. Собакинной Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея Филиппова

Мать ребёнка: Федосья Татьяна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Филиппова

Мать ребёнка: Федосья Татьяна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дементий Филиппов

Мать ребёнка: Федосья Татьяна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Флор Филиппов

Мать ребёнка: Федосья Татьяна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Герасим Филиппов

Мать ребёнка: Федосья Татьяна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акулина Филиппова

Мать ребёнка: Федосья Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Татьяна

Смерть
1814
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