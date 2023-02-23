Федосья Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дементий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Флор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

Рождение ребёнка
1804

Сын: Герасим Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Петров

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акулина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Петров

Смерть
Неизвестно
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