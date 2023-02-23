Федосья Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дементий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Флор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Герасим Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Петров
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акулина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Петров
Смерть
Неизвестно