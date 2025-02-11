Герасим Рекрут Филиппов 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Герасим Рекрут Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Татьяна) Федосья Петрова / Татьяна1771 г.р.
Отец
Филипп Петров1767 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Филипп Петров

Мать: (Татьяна) Федосья Петрова / Татьяна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Военная служба
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Призыв на военную службу
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

49

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

50

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

74

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.