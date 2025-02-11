Герасим Рекрут Филиппов
мужской, родился 1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Татьяна) Федосья Петрова / Татьяна1771 г.р.
ОтецФилипп Петров1767 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Филипп Петров
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Призыв на военную службу
Неизвестно
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно