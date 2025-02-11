Флор Филиппов Фрол Фрол/ Флор Филиппов
мужской, родился 1799, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Татьяна) Федосья Петрова / Татьяна1771 г.р.
ОтецФилипп Петров1767 г.р.
Дети
Дементьев Григорий Флорович/ Фролович28.02.1829 г.р.
(Дементьева) Ксения Флоровна/ Фроловна28.02.1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Филипп Петров
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
28.02.1829
Сын: Дементьев Григорий Флорович/ Фролович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.02.1829
Дочь: (Дементьева) Ксения Флоровна/ Фроловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1830
Место жительства
1835