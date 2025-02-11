Флор Филиппов Фрол Фрол/ Флор Филиппов 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Флор Филиппов Фрол Фрол/ Флор Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Татьяна) Федосья Петрова / Татьяна1771 г.р.
Отец
Филипп Петров1767 г.р.
Дети
Дементьев Григорий Флорович/ Фролович28.02.1829 г.р.
(Дементьева) Ксения Флоровна/ Фроловна28.02.1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Филипп Петров

Мать: (Татьяна) Федосья Петрова / Татьяна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

49

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

50

Рождение ребёнка
28.02.1829

Сын: Дементьев Григорий Флорович/ Фролович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.02.1829

Дочь: (Дементьева) Ксения Флоровна/ Фроловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1830
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

74

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