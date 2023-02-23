из д. Собакинной Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: (Полат) Павлов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: В Никитино Наталья Петрова
Отец ребёнка: (Полат) Павлов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акулина Петрова
Отец ребёнка: (Полат) Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (Полат) Павлов
Смерть
Неизвестно