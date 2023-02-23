из д. Собакинной Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз д. Собакинной Авдотья Васильева

из д. Собакинной Авдотья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Филипп Петров

Отец ребёнка: (Полат) Павлов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: В Никитино Наталья Петрова

Отец ребёнка: (Полат) Павлов

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акулина Петрова

Отец ребёнка: (Полат) Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Полат) Павлов

Смерть
Неизвестно
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