Белоконь (Мынка) Марфа Ивановна
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Дата рождения01.06.1923
Дата смерти12.05.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1923
Отец: Мынка Иван Степанович
Мать: Мынка Анна Ивановна
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
02.04.1949
Дочь: Коломенская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Белоконь Василий Михайлович
Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Рождение ребёнка
11.09.1950
Сын: Белоконь Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Белоконь Василий Михайлович
Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Рождение ребёнка
12.01.1952
Дочь: Олексиюк Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Белоконь Василий Михайлович
Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Рождение ребёнка
03.12.1953
Сын: Белоконь Николай Васильевич
Отец ребёнка: Белоконь Василий Михайлович
Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Смерть
12.05.1984
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Украина, Поповка