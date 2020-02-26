Белоконь (Мынка) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь (Мынка) Марфа Ивановна

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Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка

Дата рождения

01.06.1923

Дата смерти

12.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1923

Отец: Мынка Иван Степанович

Мать: Мынка Анна Ивановна

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
02.04.1949

Дочь: Коломенская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Белоконь Василий Михайлович

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Рождение ребёнка
11.09.1950

Сын: Белоконь Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Белоконь Василий Михайлович

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Рождение ребёнка
12.01.1952

Дочь: Олексиюк Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Белоконь Василий Михайлович

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Рождение ребёнка
03.12.1953

Сын: Белоконь Николай Васильевич

Отец ребёнка: Белоконь Василий Михайлович

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Смерть
12.05.1984
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Украина, Поповка
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