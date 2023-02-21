Мынка Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Мынка Степан
Мать: Мынка Мария
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мынка Николай
Мать ребёнка: Мынка Анна Ивановна
Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Рождение ребёнка
01.06.1923
Дочь: Белоконь Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Мынка Анна Ивановна
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мынка Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно