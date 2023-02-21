Мынка Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мынка Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Мынка Степан

Мать: Мынка Мария

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мынка Николай

Мать ребёнка: Мынка Анна Ивановна

Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Рождение ребёнка
01.06.1923

Дочь: Белоконь Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Мынка Анна Ивановна

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мынка Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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