Мынка (Лисовина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мынка (Лисовина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисовин Иван

Мать: Лисовина Марфа

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мынка Николай

Отец ребёнка: Мынка Иван Степанович

Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Рождение ребёнка
01.06.1923

Дочь: Белоконь Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Мынка Иван Степанович

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мынка Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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