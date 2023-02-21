Мынка (Лисовина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лисовин Иван
Мать: Лисовина Марфа
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мынка Николай
Отец ребёнка: Мынка Иван Степанович
Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Рождение ребёнка
01.06.1923
Дочь: Белоконь Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Мынка Иван Степанович
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно