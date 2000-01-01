Мынка Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМынка Николай

Мынка Николай

avatar

Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Мынка Иван Степанович

Мать: Мынка Анна Ивановна

Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Смерть
Неизвестно
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close