Мынка Николай
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Мынка Иван Степанович
Мать: Мынка Анна Ивановна
Украина, Ворошиловградская обл. г. Новодружевка
Смерть
Неизвестно
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка