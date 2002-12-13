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Белоконь Николай Васильевич

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Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное

Дата рождения

03.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953

Отец: Белоконь Василий Михайлович

Мать: Белоконь Марфа Ивановна

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Рождение ребёнка
23.07.1977

Сын: Белоконь Роман Николаевич

Мать ребёнка: Белоконь Ирина

Украина г. Северодонецк
Рождение ребёнка
07.05.1982

Сын: Белоконь Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: Белоконь Ирина

Украина г. Северодонецк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоконь Ирина

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