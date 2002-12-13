Белоконь Николай Васильевич
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Дата рождения03.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953
Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Рождение ребёнка
23.07.1977
Сын: Белоконь Роман Николаевич
Мать ребёнка: Белоконь Ирина
Украина г. Северодонецк
Рождение ребёнка
07.05.1982
Сын: Белоконь Эдуард Николаевич
Мать ребёнка: Белоконь Ирина
Украина г. Северодонецк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоконь Ирина