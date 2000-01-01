Белоконь (Черепивская) Ирина Григорьевна
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл, с. Варваровка
Дата рождения18.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Ворошиловградская обл, с. Варваровка
Рождение ребёнка
23.07.1977
Сын: Белоконь Роман Николаевич
Отец ребёнка: Белоконь Николай Васильевич
Украина г. Северодонецк
Рождение ребёнка
07.05.1982
Сын: Белоконь Эдуард Николаевич
Отец ребёнка: Белоконь Николай Васильевич
Украина г. Северодонецк
Бракосочетание
Неизвестно