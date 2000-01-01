Белоконь (Черепивская) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь (Черепивская) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл, с. Варваровка

Дата рождения

18.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Ворошиловградская обл, с. Варваровка
Рождение ребёнка
23.07.1977

Сын: Белоконь Роман Николаевич

Отец ребёнка: Белоконь Николай Васильевич

Украина г. Северодонецк
Рождение ребёнка
07.05.1982

Сын: Белоконь Эдуард Николаевич

Отец ребёнка: Белоконь Николай Васильевич

Украина г. Северодонецк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоконь Николай Васильевич

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