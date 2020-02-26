Белоконь Анатолий Васильевич
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Дата рождения11.09.1950
Дата смерти26.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950
Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоконь Нина Ивановна
Смерть
26.02.2020
Украина. г. Николаев
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Украина, г Рубежное