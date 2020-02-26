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Белоконь Анатолий Васильевич

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Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное

Дата рождения

11.09.1950

Дата смерти

26.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950

Отец: Белоконь Василий Михайлович

Мать: Белоконь Марфа Ивановна

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоконь Нина Ивановна

Смерть
26.02.2020
Украина. г. Николаев
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Украина, г Рубежное
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