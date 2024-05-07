Олексиюк (Белоконь) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олексиюк (Белоконь) Валентина Васильевна

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Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное

Дата рождения

12.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1952

Отец: Белоконь Василий Михайлович

Мать: Белоконь (Мынка) Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олексиюк Николай Францевич

Рождение ребёнка
15.09.1973

Сын: Олексиюк Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Олексиюк Николай Францевич

Рождение ребёнка
03.04.1976

Сын: Олексиюк Александр Николаевич

Отец ребёнка: Олексиюк Николай Францевич

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