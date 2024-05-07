Олексиюк (Белоконь) Валентина Васильевна
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл. Кременской р-н с. Затышное
Дата рождения12.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1973
Сын: Олексиюк Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Олексиюк Николай Францевич
Рождение ребёнка
03.04.1976
Сын: Олексиюк Александр Николаевич
Отец ребёнка: Олексиюк Николай Францевич