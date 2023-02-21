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Олексиюк Николай Францевич

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Место рождения

Украина г. Рубежное

Дата рождения

16.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1950

Отец: Олексиюк Франц

Мать: Олексиюк Полина

Украина г. Рубежное
Рождение ребёнка
15.09.1973

Сын: Олексиюк Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Олексиюк Валентина Васильевна

Германия, Магдебург
Рождение ребёнка
03.04.1976

Сын: Олексиюк Александр Николаевич

Мать ребёнка: Олексиюк Валентина Васильевна

Украина,Харьковская обл, Чугуев,с. Клугино-Башкировка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олексиюк Валентина Васильевна

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