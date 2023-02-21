Олексиюк Николай Францевич
Место рожденияУкраина г. Рубежное
Дата рождения16.07.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1950
Отец: Олексиюк Франц
Мать: Олексиюк Полина
Украина г. Рубежное
Рождение ребёнка
15.09.1973
Сын: Олексиюк Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Олексиюк Валентина Васильевна
Германия, Магдебург
Рождение ребёнка
03.04.1976
Сын: Олексиюк Александр Николаевич
Мать ребёнка: Олексиюк Валентина Васильевна
Украина,Харьковская обл, Чугуев,с. Клугино-Башкировка
Бракосочетание
Неизвестно