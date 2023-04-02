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Пивоваров Дмитрий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1881

Отец: Пивоваров Стефан Иванович

Мать: Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна

Бракосочетание
23.05.1901

Жена: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
03.08.1903

Сын: Пивоваров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: (Пивоварова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
19.12.1911

Сын: Пивоваров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Пивоваров Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна

Бракосочетание
26.10.1916

Жена: Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
05.03.1918

Дочь: Пивоварова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
15.04.1919

Сын: Пивоваров Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна

Смерть
Неизвестно

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