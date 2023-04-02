Пивоваров Дмитрий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1881
Отец: Пивоваров Стефан Иванович
Мать: Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.05.1901
Рождение ребёнка
03.08.1903
Сын: Пивоваров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: (Пивоварова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
19.12.1911
Сын: Пивоваров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
19.06.1914
Сын: Пивоваров Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна
Бракосочетание
26.10.1916
Рождение ребёнка
05.03.1918
Дочь: Пивоварова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна
Рождение ребёнка
15.04.1919
Сын: Пивоваров Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна
Смерть
Неизвестно