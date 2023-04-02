Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1881
Сын: Пивоваров Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Пивоваров Стефан Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1888
Сын: Пивоваров Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Пивоваров Стефан Иванович
Смерть
Неизвестно