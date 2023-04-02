Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1916

Муж: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
05.03.1918

Дочь: Пивоварова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
15.04.1919

Сын: Пивоваров Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Смерть
Неизвестно
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