Пивоварова (Калашникова) Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1916
Рождение ребёнка
05.03.1918
Дочь: Пивоварова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
15.04.1919
Сын: Пивоваров Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно