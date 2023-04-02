Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1883

Дата смерти

03.08.1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1883

Отец: Плюснин Александр Григорьевич

Мать: Плюснина (Мокрушина) Анна Егоровна

Бракосочетание
23.05.1901

Муж: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
03.08.1903

Сын: Пивоваров Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: (Пивоварова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
19.12.1911

Сын: Пивоваров Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Пивоваров Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Смерть
03.08.1916

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