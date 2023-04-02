Пивоварова (Плюснина) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1883
Дата смерти03.08.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1883
Бракосочетание
23.05.1901
Рождение ребёнка
03.08.1903
Сын: Пивоваров Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: (Пивоварова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
19.12.1911
Сын: Пивоваров Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
19.06.1914
Сын: Пивоваров Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Пивоваров Дмитрий Стефанович
Смерть
03.08.1916