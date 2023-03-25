Плюснин Александр Григорьевич
Место рожденияДобрянка
Дата рождения15.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1853
Добрянка
Бракосочетание
28.01.1874
Жена: Плюснина Анна Егоровна
Добрянка
Рождение ребёнка
10.09.1883
Дочь: Пивоварова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Плюснина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
25.09.1886
Дочь: Бородина Пилогея Александровна
Мать ребёнка: Плюснина Анна Егоровна
Добрянка
Смерть
Неизвестно