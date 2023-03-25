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Плюснин Александр Григорьевич

Место рождения

Добрянка

Дата рождения

15.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1853

Отец: Плюснин Григорий Иванович

Мать: Плюснина Татьяна Андреевна

Добрянка
Бракосочетание
28.01.1874

Жена: Плюснина Анна Егоровна

Добрянка
Рождение ребёнка
10.09.1883

Дочь: Пивоварова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Плюснина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
25.09.1886

Дочь: Бородина Пилогея Александровна

Мать ребёнка: Плюснина Анна Егоровна

Добрянка
Смерть
Неизвестно