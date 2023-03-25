Плюснина (Мокрушина) Анна Егоровна
Место рожденияДобрянка
Дата рождения05.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1852
Добрянка
Бракосочетание
28.01.1874
Добрянка
Рождение ребёнка
10.09.1883
Дочь: Пивоварова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Плюснин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
25.09.1886
Дочь: Бородина Пилогея Александровна
Отец ребёнка: Плюснин Александр Григорьевич
Добрянка
Смерть
Неизвестно
Добрянка