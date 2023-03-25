Плюснина (Мокрушина) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюснина (Мокрушина) Анна Егоровна

Место рождения

Добрянка

Дата рождения

05.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1852

Отец: Мокрушин Егор Алексеевич

Мать: Мокрушина Вера Прокопьевна

Добрянка
Бракосочетание
28.01.1874

Муж: Плюснин Александр Григорьевич

Добрянка
Рождение ребёнка
10.09.1883

Дочь: Пивоварова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Плюснин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
25.09.1886

Дочь: Бородина Пилогея Александровна

Отец ребёнка: Плюснин Александр Григорьевич

Добрянка
Смерть
Неизвестно
Добрянка
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