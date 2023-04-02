Пивоваров Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Стефан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1881

Сын: Пивоваров Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
31.01.1888

Сын: Пивоваров Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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