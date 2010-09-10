Зубарев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1923
Дата смерти10.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1923
Рождение ребёнка
12.07.1951
Сын: Зубарев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1956
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубарева Ольга Петровна
Смерть
10.09.2010
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область