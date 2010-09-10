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Зубарев Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1923

Дата смерти

10.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1923

Отец: Зубарев Яков Максимович

Мать: Зубарева Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Зубарев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1956

Сын: Зубарев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Ольга Петровна

Смерть
10.09.2010
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область
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