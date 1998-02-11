Зубарева (Зубарева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Зубарева) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1923

Дата смерти

11.02.1998

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1951 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1923

Отец: Зубарев Пётр Якимович

Мать: Зубарева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Зубарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
07.02.1956

Сын: Зубарев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубарев Иван Яковлевич

Смерть
11.02.1998
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