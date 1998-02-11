Зубарева (Зубарева) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1923
Дата смерти11.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1923
Отец: Зубарев Пётр Якимович
Рождение ребёнка
12.07.1951
Сын: Зубарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зубарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
07.02.1956
Отец ребёнка: Зубарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубарев Иван Яковлевич
Смерть
11.02.1998