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Зубарев Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1956

Дата смерти

03.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956

Отец: Зубарев Иван Яковлевич

Мать: Зубарева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1977

Сын: Зубарев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Зубарева Валентина Геннадьевна

Рождение ребёнка
01.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Валентина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Валентина Геннадьевна

Смерть
03.01.2014
Причина смерти: Рак