Зубарев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1956
Дата смерти03.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956
Отец: Зубарев Иван Яковлевич
Мать: Зубарева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
30.04.1977
Мать ребёнка: Зубарева Валентина Геннадьевна
Рождение ребёнка
01.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубарева Валентина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2014
Причина смерти: Рак