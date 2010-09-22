Зубарев Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1977

Дата смерти

22.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1977

Отец: Зубарев Сергей Иванович

Мать: Зубарева Валентина Геннадьевна

Рождение ребёнка
02.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.2010
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область
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