Зубарев Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1977
Дата смерти22.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1977
Рождение ребёнка
02.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.2010
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область