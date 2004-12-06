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Зубарев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1951

Дата смерти

06.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1951

Отец: Зубарев Иван Яковлевич

Мать: Зубарева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.2004
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область
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