Зубарев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1951
Дата смерти06.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1951
Отец: Зубарев Иван Яковлевич
Мать: Зубарева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.2004
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Муша, Советский муниципальный район, Кировская область