Зубарева Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1889
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1913
Сын: Зубарев Серафим Яковлевич
Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович
Рождение ребёнка
16.04.1921
Дочь: Зубарева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович
Рождение ребёнка
09.10.1923
Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович
Рождение ребёнка
?.05.1924
Дочь: Мария Яколевна
Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович
Рождение ребёнка
?.02.1929
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович
Смерть
Неизвестно