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Зубарева Екатерина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1889

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1913

Сын: Зубарев Серафим Яковлевич

Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович

Рождение ребёнка
16.04.1921

Дочь: Зубарева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович

Рождение ребёнка
09.10.1923

Сын: Зубарев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович

Рождение ребёнка
?.05.1924

Дочь: Мария Яколевна

Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович

Рождение ребёнка
?.02.1929

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Зубарев Яков Максимович

Смерть
Неизвестно
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