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Ижбяков Али Ахметжанович

Место рождения

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка

Дата рождения

29.01.1913

Дата смерти

17.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1913

Отец: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Мать: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
23.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Магира Рахматулловна

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Магира Рахматулловна

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Магира Рахматулловна

Бумажная Фабрика, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ижбякова Магира Рахматулловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.04.1989
Москва, город федерального значения Москва
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