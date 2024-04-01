Ижбяков Али Ахметжанович
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Дата рождения29.01.1913
Дата смерти17.04.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1913
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
23.08.1940
Рождение ребёнка
25.11.1942
Рождение ребёнка
01.07.1945
Бумажная Фабрика, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.1989