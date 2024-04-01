Ижбякова Мекминя Мухаметджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
29.01.1913

Сын: Ижбяков Али Ахметжанович

Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ижбяков Ханяфи Ахметжанович

Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айша Ахметжановна

Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асьма Ахметжановна

Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарифя Ахметжановна

Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Смерть
Неизвестно
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