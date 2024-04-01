Ижбякова Мекминя Мухаметджановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметжан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ижбяков Алимкай Ахметжанович
Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
29.01.1913
Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ижбяков Ханяфи Ахметжанович
Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айша Ахметжановна
Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асьма Ахметжановна
Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарифя Ахметжановна
Отец ребёнка: Ижбяков Ахметжан Юсупович
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно