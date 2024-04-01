Ижбяков Ахметжан Юсупович
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Дата рождения1865
Дата смерти20.01.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ижбяков Юсуп
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ижбяков Алимкай Ахметжанович
Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
29.01.1913
Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ижбяков Ханяфи Ахметжанович
Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айша Ахметжановна
Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асьма Ахметжановна
Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарифя Ахметжановна
Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Смерть
20.01.1957
Москва, город федерального значения Москва