Ижбяков Ахметжан Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбяков Ахметжан Юсупович

Место рождения

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка

Дата рождения

1865

Дата смерти

20.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ижбяков Юсуп

Мать: не указана

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
29.01.1913

Сын: Ижбяков Али Ахметжанович

Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ижбяков Ханяфи Ахметжанович

Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айша Ахметжановна

Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асьма Ахметжановна

Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарифя Ахметжановна

Мать ребёнка: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Место жительства
Неизвестно
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Смерть
20.01.1957
Москва, город федерального значения Москва
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