Ижбяков Алимкай Ахметжанович
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Дата рождения1907
Дата смерти20.08.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
16.01.1933
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
10.01.1935
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
17.02.1937
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
19.10.1938
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
13.01.1940
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
31.03.1942
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ижбяков Шайхулла Алимкаевич
Мать ребёнка: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Смерть
20.08.1942