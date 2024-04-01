Ижбяков Алимкай Ахметжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбяков Алимкай Ахметжанович

Место рождения

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ижбяков Ахметжан Юсупович

Мать: Ижбякова Мекминя Мухаметджановна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
16.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
10.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
17.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
19.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
13.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
31.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ижбяков Шайхулла Алимкаевич

Мать ребёнка: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ижбякова Мяфтюха Абдулловна

Место жительства
Неизвестно
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Смерть
20.08.1942
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