Ижбякова (Каргина) Магира Рахматулловна
Место рождения
Дата рождения20.06.1915
Дата смерти02.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1915
Рождение ребёнка
23.08.1940
Рождение ребёнка
25.11.1942
Рождение ребёнка
01.07.1945
Бумажная Фабрика, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.2005