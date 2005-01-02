Ижбякова (Каргина) Магира Рахматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбякова (Каргина) Магира Рахматулловна

Место рождения

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

20.06.1915

Дата смерти

02.01.2005

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1915

Отец: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Мать: Каргина Зеляйха Абубякаровна

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Али Ахметжанович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Али Ахметжанович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ижбяков Али Ахметжанович

Бумажная Фабрика, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ижбяков Али Ахметжанович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.01.2005
Москва, город федерального значения Москва
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