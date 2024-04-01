Каргина Зеляйха Абубякаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Абубякар
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Акбулатова Фатыма Рахматулловна
Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович
Рождение ребёнка
20.06.1915
Дочь: Ижбякова Магира Рахматулловна
Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович
Рождение ребёнка
05.06.1916
Сын: Каргин Абидулла Рахматуллович
Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Каргин Абдрахман Рахматуллович
Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханифя Рахматулловна
Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргин Зягидулла Рахматуллович
Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргин Инятулла Рахматуллович
Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Азизя Рахматулловна
Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1954