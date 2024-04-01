Каргина Зеляйха Абубякаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина Зеляйха Абубякаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Абубякар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Акбулатова Фатыма Рахматулловна

Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.06.1915

Дочь: Ижбякова Магира Рахматулловна

Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.06.1916

Сын: Каргин Абидулла Рахматуллович

Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Каргин Абдрахман Рахматуллович

Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханифя Рахматулловна

Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Зягидулла Рахматуллович

Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Инятулла Рахматуллович

Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тазетдинова Азизя Рахматулловна

Отец ребёнка: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1954
Москва, город федерального значения Москва
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