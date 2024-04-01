Каргин Абидулла Рахматуллович
Место рождения
Дата рождения05.06.1916
Дата смерти06.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1916
Рождение ребёнка
24.05.1940
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1947
Рождение ребёнка
05.09.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1971