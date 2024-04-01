Каргин Абидулла Рахматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Абидулла Рахматуллович

Место рождения

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

05.06.1916

Дата смерти

06.08.1971

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1916

Отец: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Мать: Каргина Зеляйха Абубякаровна

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каргина Бибинюр Абдулловна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каргина Бибинюр Абдулловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каргина Бибинюр Абдулловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргина Бибинюр Абдулловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.08.1971
Москва, город федерального значения Москва
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