Каргина Бибинюр Абдулловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1940
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1947
Рождение ребёнка
05.09.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1993