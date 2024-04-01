Каргина Бибинюр Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина Бибинюр Абдулловна

Место рождения

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Абидулла Рахматуллович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Абидулла Рахматуллович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Абидулла Рахматуллович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Абидулла Рахматуллович

Смерть
26.07.1993
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