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Каргин Халиль Абидуллович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.09.1947

Дата смерти

06.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1947

Отец: Каргин Абидулла Рахматуллович

Мать: Каргина Бибинюр Абдулловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.02.2022
Москва, город федерального значения Москва

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