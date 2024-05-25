Акбулатова (Каргина) Фатыма Рахматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбулатова (Каргина) Фатыма Рахматулловна

Место рождения

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Каргин Рахматулла Абдельмяжитович

Мать: Каргина Зеляйха Абубякаровна

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акбулатов Равиль Незаметдинович

Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акбулатов Ибрагим Незаметдинович

Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1927

Дочь: Мухамедиева (Акбулатова) Садия Незаметдиновна

Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Рождение ребёнка
12.06.1929

Дочь: Акбулатова (Акбулатова) Разия Незаметдиновна

Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Янакаева (Акбулатова) Фатиха Незаметдиновна

Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Рождение ребёнка
11.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Рождение ребёнка
05.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1958
Москва, город федерального значения Москва

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