Акбулатова (Каргина) Фатыма Рахматулловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акбулатов Равиль Незаметдинович
Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акбулатов Ибрагим Незаметдинович
Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1927
Дочь: Мухамедиева (Акбулатова) Садия Незаметдиновна
Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович
Рождение ребёнка
12.06.1929
Дочь: Акбулатова (Акбулатова) Разия Незаметдиновна
Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Янакаева (Акбулатова) Фатиха Незаметдиновна
Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович
Рождение ребёнка
11.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович
Рождение ребёнка
05.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акбулатов Незаметдин Хасьянович
Смерть
1958