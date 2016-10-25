Янакаева (Акбулатова) Фатиха Незаметдиновна
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Дата рождения1930
Дата смерти25.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дилязов Рамиль (Роман)
Рождение ребёнка
22.08.1958
Сын: Янакаев Рэстам Ибрагимович
Отец ребёнка: Янакаев Ибрагим Хасянович
Смерть
25.10.2016