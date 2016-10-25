Янакаева (Акбулатова) Фатиха Незаметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янакаева (Акбулатова) Фатиха Незаметдиновна

Место рождения

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка

Дата рождения

1930

Дата смерти

25.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Акбулатов Незаметдин Хасьянович

Мать: Акбулатова Фатыма Рахматулловна

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дилязов Рамиль (Роман)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янакаев Ибрагим Хасянович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дилязов Рамиль (Роман)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1958

Сын: Янакаев Рэстам Ибрагимович

Отец ребёнка: Янакаев Ибрагим Хасянович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.10.2016
Москва, город федерального значения Москва

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